Por volta das 19h, já haviam cerca de 10 pessoas na fila; um segurança foi contratado para manter a organização do local

publicado em 04/01/2018

Cerca de dez pessoas estavam na tarde de ontem em frente ao Magazine Luiza, na rua Amazonas (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Para tentar conseguir a comprar ideal, consumidores de Votuporanga já estão, desde esta quinta-feira, na fila em frente ao Magazine Luiza, na rua Amazonas. A loja realiza hoje a 25ª edição da Liquidação Fantástica. Por volta das 19h, já haviam cerca de 10 pessoas na fila. Um segurança foi contratado para manter a organização do local. A expectativa é que as vendas superem as do ano passado.

A dona de casa Guiomar Ramos Pereira, de 60 anos, quer comprar um armário de aço e um sofá. Ela contou que amigos e familiares já compraram durante a promoção e “valeu a pena”. “Estou aqui desde às 17h10 e vou à noite inteira se Deus quiser. Sou acostumada a dormir na cadeira em outros lugares, então isso aqui não tem problema nenhum. Vou dormir aqui, tranquila”, sorriu.

O operador de máquinas Nivaldo Ribeiro da Silva, de 35 anos, e sua esposa Maria Rosa, de 45 anos, que é dona de casa, enfrentam pela primeira vez a “concorrência” da liquidação. O casal chegou na loja às 16h30 e pensa em comprar TV e lavadora, mas se surgir outro item com um “preço bom”, eles estão dispostos a adquirir. “Como é a primeira vez que ouvimos falar, viemos para ver se compensa”, disse Nivaldo.

A cada início de ano, milhões de pessoas aguardam a realização da maior promoção do varejo brasileiro: a Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, que será realizada hoje, nas 830 lojas da rede distribuídas nos 16 estados em que atua.

Todas as lojas, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Piauí, abrirão suas portas às 6h, sempre levando em consideração o horário local.

Mais de três milhões de produtos de setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, brinquedos e informática estarão à disposição dos consumidores que, hoje, são responsáveis pelo transporte dos itens adquiridos. A maior parte das ofertas é de mercadorias novas negociadas diretamente com os fabricantes para atender exclusivamente aos clientes da Liquidação Fantástica.