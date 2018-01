Votação foi realizada durante o 6º Encontro do Fórum “Maravilhas do Rio Grande”, realizado nesta segunda-feira (29/1), no Centro de Cultura e Turismo

publicado em 29/01/2018

A votação que definiu a cidade-sede do evento foi realizada na manhã desta segunda-feira (29/1) (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga foi o município eleito para receber a 1ª Feira de Turismo Regional, a ser realizada nos dias 14 e 15 julho, pelo Fórum Permanente de Turismo “Maravilhas do Rio Grande”. A votação que definiu a cidade-sede do evento foi realizada na manhã desta segunda-feira (29/1), durante a sexta edição do Encontro Regional do Fórum, realizado no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.Voltado para líderes e gestores vindos das 11 cidades-membro da região turística “Maravilhas do Rio Grande”, o encontro teve o objetivo de discutir ações conjuntas entre os municípios participantes, no intuito de destacar os pontos de interesse de cada localidade, fomentando, assim, o potencial do turismo regional.A reunião contou com a presença do prefeito João Dado, dos secretários municipais da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, e do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti, bem como de representantes das unidades votuporanguenses do Senac e do Sebrae.A abertura dos trabalhos foi conduzida pelo prefeito, que ressaltou a importância da integração das cidades-membro do Fórum para o desenvolvimento da economia regional. “Esse Fórum adota uma estratégia de união de forças, na qual eu acredito muito. Tenho convicção de que um dos principais caminhos para o Brasil é o do turismo e de que, ao trabalharmos juntos, de forma planejada e organizada, nós da região podemos desenvolver ainda mais essa atividade, buscando renda externa para os nossos municípios e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, destacou.1ª Feira de Turismo RegionalA Feira de Turismo Regional será a primeira grande realização da 2ª Câmara Temática Temporária de Eventos do Fórum, que tem como objetivo buscar novas parcerias e estimular investimentos para os municípios da região turística, por meio da promoção de novos eventos e ações de divulgação.A primeira edição da feira será realizada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, entre os dias 14 e 15 de julho, e deverá seguir os moldes estruturais do Salão São Paulo de Turismo.De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “a ideia é a de que o evento conte com a representatividade dos 11 municípios que integram a região turística ‘Maravilhas do Rio Grande’, com espaços expositores, além de uma extensa programação com apresentações artísticas, entre outras atrações culturais e gastronômicas, abertas a toda a comunidade”.O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Votuporanga (Comtur) e vice-presidente do Fórum, Edson Genari, destacou a importância da feira para a região: “Temos um grande potencial turístico e precisamos mostrar nossa força a nível nacional. Com um evento de grandes proporções como esse, conseguiremos atingir nosso público-alvo, composto por empresários da rede hoteleira, agentes de turismo, proprietários de bares e restaurantes, além da população em geral. O intuito é o de trazer para nosso circuito mais investidores e turistas”, concluiu.6º Encontro Regional do Fórum “Maravilhas do Rio Grande”Durante o encontro desta terça-feira, além da escolha de Votuporanga como cidade-sede da 1ª Feira de Turismo Regional, também foi aprovada a participação representativa das cidades-membro do Fórum “Maravilhas do Rio Grande” na 17ª edição do Salão São Paulo de Turismo, a ser realizada entre os dias 19 e 21 de junho, na capital paulista.O Salão é considerado a maior exposição de cidades turísticas do Estado e é conhecido por oferecer oportunidades a empresários que buscam novos projetos em cidades interioranas para investimentos futuros. O evento conta ainda com espaços para apresentações culturais e folclóricas, além de atrações comerciais e gastronômicas.