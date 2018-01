Na abertura do ano legislativo, ontem, o prefeito João Dado falou sobre ações que serão desenvolvidas na cidade

publicado em 23/01/2018

O prefeito João Dado discursou na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

O prefeito João Dado discur sou na abertura do ano legislativo na noite de ontem, na Câmara Municipal de Votuporanga. Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo falou sobre ações realizadas no seu primeiro ano de mandato e em relação a iniciativas para 2018. Ele revelou que o VII Distrito Industrial poderá abrigar futuramente cerca de 50 empresas.

Segundo prevê a Lei Orgânica do Município, o prefeito deve comparecer na abertura de cada ano legislativo para apresentar os seus projetos para o atual exercício.

Na sessão presidida pelo vereador Osmair Ferrari, presidente da Câmara, Dado agradeceu a Casa de Leis pela aprovação de importantes financiamentos. Ele destacou que seu governo está financiando obras permanentes no município, iniciativas que “permanecerão no patrimônio público”. Uma das ações, acrescentou, é justamente a que vai gerar empregos permanentemente: o VII Distrito Industrial. “Vamos fazer a infraestrutura do local. Lá existe a possibilidade – não quer dizer que serão instaladas todas essas empresas – de serem instaladas 50 indústrias e empresas. Então, imagine novas 50 indústrias, quantos empregos elas não vão gerar?”, apontou.

Para a infraestrutura, há um financiamento de R$ 5 milhões, que, conforme o prefeito, vai resultar em um grande benefício para Votuporanga, uma vez que vai gerar novos empregos, desenvolvimento econômico e tributos que permitirão ao governo realizar novas obras futuramente.

O chefe do Executivo falou ainda sobre outras obras previstas para serem iniciadas em 2018, como o viaduto de transposição da Linha Férrea sobre a rua Minas Gerais, a duplicação do trecho inicial da Estrada 27, a Estação de Tratamento de Esgoto da Vila Carvalho e a Policlínica.