Recursos serão repassados a produtores rurais que preservarem nascentes na microbacia do Córrego; Votuporanga está entre as duas únicas cidades paulistas a serem contempladas

publicado em 15/01/2018

O prefeito João Dado, acompanhado do superintendente adjunto da Saev Ambiental, eng. Marcelo Marin Zeitune, assinaram, nesta segunda-feira (15), convênio para Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), uma ação promovida dentro do programa Vida ao Marinheirinho, que tem como objetivo preservar nascentes existentes em propriedades rurais localizadas na área de influência da microbacia do Córrego.

A assinatura contou com a presença do Secretário de Estado, Maurício Brusadin, que estava acompanhado de sua equipe técnica, entre eles, o coordenador do PMVA (Programa Município Verde Azul), José Walter.

“Com o passar dos anos e com o aumento da população, vários esforços precisaram ser feitos no sentido de aumentar a vazão do Córrego. Para tanto, fez-se necessário a busca de alternativas de recuperação. Entre estas alternativas, optou-se pela participação deste projeto voltado para a proteção de nascentes localizadas nas áreas prioritárias para o abastecimento público”, disse o prefeito João Dado.

Cerca de R$ 21 mil oriundos do Fecop - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, serão repassados, por meio do PSA, a produtores rurais de Votuporanga de forma proporcional aos benefícios gerados por suas ações de recuperação e conservação, mediante monitoramento e de acordo com os dispositivos previstos em lei que trata sobre o programa.

“A implantação do programa é focada na preservação e recuperação ambiental, buscando assim atuar com eficiência na promoção de ações de eliminação de fatores de degradação, regeneração natural da vegetação, plantio de mudas de espécies nativas de ocorrência regional, monitoramento e vigilância”, explicou o superintendente adjunto da Saev Ambiental, que, na ocasião, entregou ao Secretário um resumo das ações desenvolvidas pela Saev Ambiental em 2017.

O trabalho envolve nascentes em mananciais da Represa Municipal “Luiz Garcia De Haro”, responsável pelo abastecimento de cerca de 30% do município. “Neste ano, Votuporanga e Piracaia foram as únicas cidades que conquistaram recursos por meio do PSA. Em anos anteriores cerca de 30 municípios paulistas participaram e foram contemplados. Isso mostra que nossas diretrizes na política de preservação ao Meio Ambiente estão corretas”, ressaltou Zeitune.

Vida ao Marinheirinho