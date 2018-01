Confira outras atrações que acontecem em Votuporanga e região nesta sexta-feira, sábado e domingo

publicado em 12/01/2018

Nesta sexta-feira, tem mais uma noite animada do “Verão Legal 2018”, do Assary Clube de Campo (Foto: Reprodução/Facebook)

DESTAQUE

Assary Clube de Campo + Darcio Henrique + Markinho Sema

Nesta sexta-feira, tem mais uma noite animada do “Verão Legal 2018”, do Assary Clube de Campo. Os shows ficam por conta de Darcio Henrique e de Markinho Sema, a partir das 20h30. Hoje, o associado poderá levar um convidado ao clube no valor de R$ 20. O associado deverá procurar a secretaria do local antecipadamente, das 8h às 18h, para retirar o convite. Não serão vendidos convites na hora do evento. O convidado não poderá estacionar o veículo dentro do clube. O Assary Clube de Campo fica na avenida João Gonçalves Leite, número 5.394.





SEXTA-FEIRA

Morphine Street Bar + Johnnie Rock

Nesta sexta-feira, a banda Johnnie Rock se apresenta no Morphine Street Bar tocando um especial Barão Vermelho e Cazuza. A entrada é no valor de R$15 e o show começa a partir das 23h. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Chalé Acústico + The Chambers

Hoje, o Chalé Acústico de Fernandópolis conta com a banda The Chambers que tocará um especial rock anos 80 e 90, como Red Hot Chili Peppers, Oasis, U2, Audioslave, Foo Fighters, AC/DC, Nirvana, entre outros. A entrada é no valor de R$15 após às 22h31. O Chalé Acústico fica na avenida Litério Grecco, 257.





SÁBADO

Restaurante Camilla’s + Grupo Tradição

Amanhã, o Grupo de Choro Tradição se apresenta no restaurante Camilla’s. O repertório é composto de músicas de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Ernesto Nazareth e outros mestres do choro. A apresentação é realizada das 12h às 14h. O restaurante fica na rua Goiás, número 3525, no Centro.





Morphine Street Bar + Win R.A.R.

Neste sábado, a banda Win R.A.R. toca pop rock nacional e internacional, no Morphine Street Bar. A entrada é no valor de R$10 e o show começa a partir das 23h. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Chalé Acústico + Acústicos e Calibrados

Neste sábado, o Chalé Acústico de Fernandópolis conta com a banda Acústicos e Calibrados que tocará músicas de Metallica, System of a Down, CPM 22, Los Hermanos, Raimundos, Legião Urbana e muito mais. A entrada é no valor de R$ 10 até as 22h30. Após esse horário, a entrada é no valor de R$ 20. O Chalé Acústico fica na avenida Litério Grecco, 257.





DOMINGO

Assary Clube de Campo + Ney e Rose

Neste domingo, a dupla Ney e Rose se apresenta no Assary Clube de Campo. O show é promovido durante o “Verão Legal 2018”, na lanchonete do clube. Os associados serão animados a partir das 12h. O Assary Clube de Campo fica na avenida João Gonçalves Leite, número 5.394.





Baltazar Botequim + DJ Marquez + Os Partideiros