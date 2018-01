A proposta visa a integrar e direcionar as atividades de extensão dos cursos do Centro Universitário de Votuporanga para um bairro específico do município

publicado em 25/01/2018

Os docentes da Unifev participaram de uma reunião de planejamento pedagógico para o ano letivo que terá início no próximo dia 5 de fevereiro (Foto: Divulgação/Unifev)

Os docentes da Unifev participaram, na noite de anteontem, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, de uma reunião de planejamento pedagógico para o ano letivo que terá início no próximo dia 5 de fevereiro. Também estiveram presentes no encontro o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos; o Diretor 1º Tesoureiro da FEV, empresário Paulo Roberto Albertoni; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco; e o Pró-Reitor Acadêmico, Prof. Dr. Djalma Domingos da Silva.

A novidade ficou por conta do Programa de Extensão Civitas, que significa comunidade em Latim. De acordo com a responsável pela iniciativa, Profa. Ma. Edilene Regina Simioli, a proposta visa a integrar e direcionar as atividades de extensão dos cursos do Centro Universitário de Votuporanga para um bairro específico do município, a fim de transformá-lo ao longo do tempo.

“Neste ano, a comunidade escolhida para receber as ações é a do Palmeiras I, na zona sul de Votuporanga. Trata-se de uma área carente, onde queremos promover uma maior integração social”, explicou.

O Pró-Reitor Acadêmico, Prof. Dr. Djalma Domingos da Silva, ainda acrescentou a importância da inovação dentro do processo de aprendizado. “Faz parte da nossa missão levar aos nossos alunos um ensino com alto padrão de qualidade, por isso, é muito importante a reinvenção das nossas metodologias de ensino”, finalizou.

O encontro ainda contou com as falas da gerente de Comunicação e Marketing, Leliane Petrocelli; da coordenadora de Pesquisa, Profa. Ma. Patrícia Sales Maturana; e do Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, que com o apoio da Profa. Ma. Maria Júlia Barbieri Eichemberg e da Prof. Dra. Laise Rodrigues Carrijo Machado, abordou a prática das metodologias ativas em sala de aula, contemplando, entre diversos temas, a construção de mapas mentais com o auxílio da tecnologia.