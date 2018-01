Almoxarifado, Capela Ecumênica e Praça somam um investimento de mais de R$ 1,6 milhões

publicado em 22/01/2018

O Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) aprovou, em reunião realizada na tarde de quarta-feira (dia 17), três novas obras para a Cidade Universitária da Unifev.

Entre os anúncios, estão a construção de um novo prédio para o Almoxarifado, uma Capela Ecumênica e uma Praça, que também interligará o estacionamento dos ônibus ao recém-inaugurado Bloco 8. O investimento total será de R$ 1,6 milhões.

De acordo com o engenheiro civil responsável, Prof. Me. José Afonso Rocha, mediante a aprovação dos projetos, os terrenos já começarão a serem preparados. "Agora, devemos cuidar das licitações, para a aquisição de materiais e serviços, e da contratação de 20 funcionários. Só então iniciaremos as construções, como a implantação do canteiro de obras”, explicou.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a previsão de entrega das obras é julho de 2018. “Elas representam mais uma conquista para os universitários e a comunidade acadêmica de forma geral. Uma Cidade Universitária não poderia deixar de ter um espaço destinado à nossa conexão interna com a espiritualidade, independente de religião. Além disso, estamos ampliando nossos ambientes de convivência e melhorando o acesso para aqueles que chegam ao Campus de ônibus”, completou.

O projeto também terá a assinatura do arquiteto e docente da Instituição Prof. Esp. Celso Adalberto Zuanazzi.