publicado em 22/01/2018

A Unifev abriu um Processo Seletivo para a contratação de pintor. As inscrições para concorrer à vaga podem ser realizadas até o dia 03 de fevereiro.

Os interessados em se candidatar ao cargo devem preencher uma Ficha de Inscrição pessoalmente ou por meio de procuração, com firma reconhecida, na Central de Relacionamento do Campus Centro, das 9 horas às 21h45 (segunda a sexta-feira) e das 8h às 11 horas (sábado). É necessário apresentar um currículo no ato da inscrição.

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: uma avaliação escrita (abordando conhecimentos específicos do cargo e atualidades) e outra profissional (entrevista e análise curricular). Os candidatos deverão possuir o Ensino Fundamental, mesmo que incompleto.