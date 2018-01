Os estoques da Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga dependem do apoio de cidadãos doadores para suprir a demanda de pacientes. No entanto, fatores como as mudanças na rotina da população por conta do período de férias e a aproximação das festividades de Carnaval acabam pondo em situação de alerta as reservas de bolsas de sangue em todo o território nacional.

Diante dessa situação, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, faz um apelo aos munícipes para que se engajem nas doações, que devem ser agendadas pelo telefone (17) 3426-7530, ramal 210, ou pelo celular (17) 98179-1989, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

A coleta ocorre às terças-feiras, das 15h às 18h, às quintas-feiras, das 8h às 11h, e todo primeiro sábado do mês, também das 8h às 11h, sempre por meio de agendamento.

Em todo país, é possível observar que a coleta de sangue não supre a necessidade atual, de modo que o incentivo dessa prática deve ser desenvolvido. É o que ressalta a secretária municipal da Saúde, Márcia Reina. “Tão necessária quanto a captação de sangue, a fidelização dos doadores é um processo importante para que esse ato se transforme em rotina. O déficit de doadores é visível não só em Votuporanga, mas em todo Brasil. Por isso, é necessário o fortalecimento de estratégias que estimulem a solidariedade”, explicou a secretária.

Em Votuporanga, a Unidade de Coleta de Sangue está localizada no espaço anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na zona norte. O posto funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura, o Hemonúcleo de Ribeirão Preto e a Santa Casa de Misericórdia.

Para doar, é imprescindível que o cidadão apresente um documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

Além disso, é necessário que o doador tenha entre 18 e 69 anos, pese acima de 50 kg e esteja descansado, bem alimentado e em boas condições de saúde, não tendo consumido produtos gordurosos nas quatro horas que antecedem à doação, nem dormido menos de seis horas na noite anterior à coleta.

Além de um ato solidário, o procedimento de doação é rápido, simples e indolor.

O sangue é insubstituível para atendimentos de urgência, cirurgias, tratamentos de câncer e doenças crônicas. Estima-se que cada bolsa proveniente de doação possa salvar até quatro vidas.