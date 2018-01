A tarifa do transporte coletivo de Votuporanga será reajustada a partir de 1º de fevereiro em R$ 0,10 centavos. O valor do bilhete no trecho urbano passará de R$ 3,40 para R$ 3,50 permitindo o acesso para diversas linhas sem ser necessária a compra de novos bilhetes dentro do período de uma hora.

Aos que são cadastrados no Transporte Cidadão, a Prefeitura continuará oferecendo o desconto de R$ 1,00. Dessa forma, o valor passará de R$ 2,40 para R$ 2,50, mediante a apresentação da carteirinha.

Para o Distrito de Simonsen, o valor que era de R$ 3,60 passará para R$ 3,70 e, com o subsídio do Transporte Cidadão, os usuários pagarão apenas R$ 2,70. Idosos com mais de 60 anos continuam isentos das tarifas.

O serviço em Votuporanga conta com 10 linhas, sendo nove urbanas e uma para o distrito de Simonsen, com todos os veículos seminovos e adaptados para portadores de deficiência física. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança realiza, regularmente, fiscalizações na frota de ônibus do transporte público com objetivo de garantir mais segurança, acessibilidade e melhorias no serviço oferecido aos passageiros.