A Prefeitura de Votuporanga intensificou os serviços de tapa-buraco em ruas e avenidas da cidade com a utilização de massa asfáltica e também roçagens em áreas públicas visando atender ao aumento da demanda provocado pelo grande volume de chuva registrado neste início de ano. O volume de chuva foi sete vezes maior neste ano que no mesmo período de 2017. As equipes receberam reforços, nesta semana, e as ações já estão avançando.

As avenidas de entrada e saída da cidade como José Marão Filho, Nasser Marão, Francisco Vilar Horta, Vale do Sol, Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, da Coacavo, entre outras, já receberam a melhoria, bem como ruas da região norte como Vergílio Moretti, Paulo Moretti, João Eugênio Barbosa com a Sebastião Cecchini e Nicolau Pignatari.

As ações continuam nos próximos dias. “Dobramos o número de equipes, destacando-as em quatro frentes, duas cuidando da região norte da cidade e outras duas da região sul, desta forma, otimizamos o tempo de deslocamento dos maquinários e conseguimos dar mais agilidade nos serviços”, explicou o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar.

No ano passado, a Prefeitura aplicou mais de 1,2 mil toneladas de massa asfáltica em tapa-buraco por ruas e avenidas da cidade. Para este ano, outras 1 mil toneladas foram adquiridas. “Estamos fazendo um mutirão de tapa-buraco em todas as ruas e avenidas que apresentam necessidade”, afirmou o prefeito João Dado.