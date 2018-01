O Sincomerciários de Votuporanga, presidido por

, viveu um dia de imensa felicidade, nesta segunda-feira. Toda equipe foi mobilizada para atender os mais de mil comerciários que se deslocaram até a sede do Sindicato para receber os Kits Escolares.

Ao todo, mais de 1300 kits, elaborados a partir das necessidades de cada aluno, por série, foram distribuídos aos comerciários filiados, que se inscreveram entre os dias 16/10 e 01/12 de 2017.

Segundo a presidente, Lia Ma

rques, esse é um dos principais benefícios oferecidos aos comerciários, porque o retorno, embora seja a longo prazo, é garantido. "Saber que estamos contribuindo para a formação de cidadãos conscientes é muito gratificante. A educação precisa ser encarada, por todos, como investimento porque o futuro está nas mãos dos alunos de hoje.", frisou Lia.A Fecomerciários, sob comando do presidente Luiz Carlos Motta , disponibilizou mochilas a todos os dependentes inscritos na campanha. As mesmas serão estregues a partir do dia 22/01, na sede do Sincomerciários, mediante apresentação da carteira de filiação.