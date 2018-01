Contrariando o cenário nacional de crise econômica, Votuporanga registrou, ao longo de 2017, uma série de números positivos na geração de empregos. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho do Governo Federal, só entre os meses de janeiro e novembro do último ano, foi registrado um saldo de 2.099 novas vagas formais geradas no município.

Desse total, cerca de 61% das vagas – que correspondem a 1.283 novos empregos – foram criadas pelo setor de serviços, que compreende desde atividades de comércio, hospedagem e alimentação até beleza, informação e comunicação.

Nesse contexto, a companhia de telemarketing Vikstar Contact Center, instalada em Votuporanga desde o final de 2016, registrou, sozinha, entre os últimos meses de janeiro e novembro, um quadro ativo de 1.165 funcionários – chegando a 1.540, em dezembro.

Ao longo do ano de 2017, foi registrado pela empresa um total de 2.533 admissões contra 993 desligamentos.

Os números consolidam a Vikstar como uma das maiores contratantes da cidade, respondendo por cerca de 91% das vagas criadas na área de serviços. Entre as funções desempenhadas pelos colaboradores da empresa estão: operador de telemarketing, supervisor de operações, monitor de qualidade e auxiliar de treinamento.

De acordo com o diretor da unidade votuporanguense da companhia, Juliano Basílio, a Vikstar tem o compromisso de manter seu cronograma de contratações, priorizando a cidade de Votuporanga como parceira estratégica. “Estamos negociando com alguns clientes em potencial a realização de novos crescimentos. Nosso objetivo é o de preencher toda a capacidade instalada da empresa, o que significa uma nova contratação de aproximadamente 800 pessoas”, afirmou.