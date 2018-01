Em assembleia realizada no início da noite de ontem, os servidores analisaram as propostas do plano de saúde

publicado em 09/01/2018

Prefeitura e Sansaúde apresentaram as propostas em assembleia realizada na noite de ontem (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Servidores participaram, no início da noite de ontem, às 18h, no Centro de Convenções, de uma assembleia para discutir o reajuste do plano de saúde dos trabalhadores da Prefeitura de Votuporanga. A reunião, realizada pelo Poder Executivo e Sindicado dos Servidores, não foi muito demorada e os trabalhadores escolheram a primeira proposta, que concede aumento de R$ 6,80.

Na oportunidade, o secretário municipal de Administração, Miguel Maturana Filho, e membros do Sansaúde falaram sobre as propostas do plano. Na primeira, o reajuste é de 22,08% (valor atual pago pelo servidor: R$ 30,80; valor reajustado: R$ 37,60; reajuste: R$ 6,80). Na segunda, constava o amento de 10% mais R$ 35 por consulta (valor reajustado: R$ 33,88; reajuste: 3,08). A última é sem reajuste mais co-participação de R$ 35 em consultas, até R$ 90 por exame (variando de acordo com o valor de cada procedimento) e R$ 150 por internação/cirurgia.

Logo em seguida, e após alguns trabalhadores tirarem dúvidas, foi realizada a votação em que os servidores escolheram a primeira proposta.

Maturana contou que é a primeira vez que ele participa de uma assembleia com mais de 300 servidores, em que as propostas foram apresentadas transparentemente e onde eles tiveram oportunidade de tirar dúvidas. “Entendo que foi uma assembleia boa para os servidores e essa maneira de estar próximo deles, tirando as dúvidas, foi muito boa”, falou.

O secretário elogiou a postura do Sansaúde em participar do encontro, mostrar suas propostas e contribuir democraticamente com todo o processo. “Eles abriram as suas portas e colocaram a ouvidoria à disposição dos servidores”, disse.