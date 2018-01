Curso faz parte do programa de gratuidade do Senac e é mais um incluído dentro da grade de 2018, dentro da parceria estabelecida entre a Prefeitura e a unidade de Votuporanga

publicado em 30/01/2018

As aulas estão previstas para terem início no dia 19 de fevereiro e seguem até maio, de segunda a quinta-feira, das 19h15 às 22h45 (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, comunica que estarão abertas nos dias 1º e 2 de fevereiro, as inscrições para o curso de Pizzaiolo. Os participantes aprenderão a fazer pizzas de qualidade, combinando ingredientes na hora da montagem, o ponto certo de retirada do forno, entre outras técnicas para exercer a profissão."Este é mais um benefício conquistado com a parceria do Senac dentro do Programa de Educação Profissional que buscou aprimorar os cursos que a Prefeitura já oferecia no Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani". É uma ótima oportunidade para os que buscam colocação no mercado de trabalho", explica o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti.As aulas estão previstas para terem início no dia 19 de fevereiro e seguem até maio, de segunda a quinta-feira, das 19h15 às 22h45.São 20 vagas disponíveis através do Programa de Gratuidade do Senac. Os interessados devem procurar o Senac, munidos de seus documentos pessoais, das 9h às 20h30, somente nos dias 1º e 2 de fevereiro. Para participar do curso é necessário ter no mínimo 18 anos, e, no mínimo, o 6º ano do Ensino Fundamental.Mais informações podem ser obtidas através do telefone (17) 3426.6700, ou pessoalmente no Senac, na Rua Guaporé, 3221.