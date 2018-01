Quarta-feira

Na quarta-feira (24/1), as atividades tiveram início às 8h, com a participação da escritora e contadora de histórias Kiara Terra, que expôs ao público questões acerca do tema “A paixão pela palavra”.

Nascida em São Paulo, Kiara frequentou o Teatro-Escola Célia Helena e estudou Comunicação e Artes, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e improvisação e clown, com Marcio Ballas e Esio Magalhães. Em 2009, lançou seu primeiro livro, “A menina dos pais crianças” (Editora Ática).

Há 15 anos, criou a “história aberta”, método de contação de histórias baseado em narrativas colaborativas, desenvolvidas com a participação do público, e utilizado como instrumento pedagógico, tanto na formação de professores como em espaços de mediação de obras de arte, museus e exposições. Atualmente, Kiara viaja o Brasil formando educadores. Nos últimos dois anos, participou da 6ª e 7º edições do Festival Literário de Votuporanga – Fliv, apresentando sessões de contação de histórias e ministrando oficinas de capacitação.

Também na quarta, às 10h, o professor João Antônio Galbiatti Filho discorreu a respeito dos “Desafios docentes para o milênio”. Psicólogo, mestre em Psicologia e Sociedade e doutorando em Educação, João Antônio possui certificação pelo Disney Institute, instituição voltada para desenvolvimento profissional e formação de lideranças. Com ampla experiência em motivação e formação de professores, atualmente é professor universitário e diretor acadêmico da Faculdade Barretos.

Quinta-feira

Nesta quinta-feira (25/1), as atividades de formação continuada terão início às 8h, com a participação da pedagoga e especialista em Educação Infantil, Simone Fernandes Pinheiro de Moraes.

Com formação em Letras e pesquisas na área de neurociência, com ênfase no estudo de Inteligências Múltiplas, Simone é autora de projetos para Educação Infantil, nos quais defende os contos de fadas e a narração de histórias como importantes ferramentas para inserir as crianças no mundo alfabético.

Entre os projetos de sua autoria, está o “Baú da Morgana”, no qual propõe atividades infantis, voltadas para o desenvolvimento e a formação de cidadãos conscientes, críticos e autônomos. Além de atuar em sala de aula, Simone também foi coordenadora pedagógica do Sistema Anglo e Ensino.