A Santa Casa de Votuporanga demonstrou seu apoio ao prefeito João Dado por garantir a união e a harmonia de órgãos constituído

publicado em 29/01/2018

Prefeito João Dado (Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga vem, por meio deste, demonstrar seu apoio ao prefeito de Votuporanga, João Dado, por garantir a união e a harmonia de órgãos constituídos no Município com integração com as organizações da sociedade civil.O desenvolvimento de um município é formado pela harmonia e união dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e das entidades filantrópicas, que representam a população e garantem um futuro promissor pautado na cidadania e na promoção do bem-estar.Já dizia o médico e escritor, Bezerra de Menezes: “Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos”. A Santa Casa e a Prefeitura possuem objetivos em comum: oferecer saúde para a população. Sendo assim, ambos caminham lado a lado para juntos garantir uma assistência efetiva e de qualidade, atuando em prol da comunidade.Agente político sério, com retidão de caráter, o prefeito João Dado deu exemplo de integridade e de uma gestão harmoniosa ao reconhecer, mais uma vez, a importância da Santa Casa para Votuporanga, como único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS). A Santa Casa é formada por aproximadamente mil colaboradores, quase 250 médicos, diretoria, voluntários e prestadores de serviço que diariamente, driblam a falta de recursos em prol do paciente, que tanto necessita de atendimento.Reconhecemos o valor da vida em cada paciente e, exatamente por isso, que temos como missão cuidar com o melhor de cada um de nós. São 67 anos de luta, de uma Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que vive para prestar assistência hospitalar para aproximadamente 500 mil habitantes.Cada colaborador é uma parte deste Complexo, que hoje é formado pela gestão dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, SanSaúde, Núcleo de Atenção à Saúde e Farmácia de Alto Custo. Cada funcionário empenhado, que sorri com nascimento de uma criança, que lamenta e sofre com o luto, que se dedica integralmente à uma causa maior: VIDA! Como membro ativo de uma grande engrenagem chamada Santa Casa, somos um projeto maior que AMA O QUE FAZ. Por tudo isso, reconhecemos a atuação de Dado, que tanto representou nosso Hospital, e assim, milhares de pacientes que estão lutando pela VIDA.Expressamos nosso apoio à Vossa Excelência, cientes de que devemos prosseguir unidos, vislumbrando um futuro ainda melhor para nosso povo. Porque, o que importa para a Prefeitura e para o Hospital é o votuporanguense.