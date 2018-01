Curso gratuito falou sobre o café e mostrou como o modo de preparo pode alterar no sabor final

publicado em 10/01/2018

Atividade foi promovida para três turmas nesta terça (9/1) e quarta-feira (10/1) (Foto: Divulgação/Laranjão Votuporanga)

O café é um dos companheiros mais fieis dos brasileiros. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), quase 80% da população consome a bebida. Esta semana, o Laranjão de Votuporanga promoveu um curso voltado para este gosto nacional, oferecendo para os clientes a oportunidade de conhecerem o café Orfeu, os diversos métodos de extração e entenderem como o modo de preparo interfere diretamente no resultado final.

A atividade abriu o calendário de ações que serão desenvolvidas na Sala Gourmet da maior loja da rede, este ano. O espaço é voltado para encontros gastronômicos, onde o público participará de degustações, workshops e cursos, além de acompanhar de perto chefs cozinhando e muito mais.

“Pensamos em inovar neste conceito. Trazendo para a cidade um local onde todos podem estar cada vez mais próximos de novidades da cozinha e também de chefs reconhecidos em toda a região”, destacou Lauro César Bianchi, diretor da rede.

As inscrições para todos os cursos promovidos na Sala Gourmet serão realizadas pela página do Laranjão de Votuporanga no facebook (www.facebook.com/laranjaovotuporanga).

Laranjão de Votuporanga

Inaugurado em outubro de 2017, o Laranjão de Votuporanga é a maior unidade da rede Laranjão de Supermercados, que tem quase 50 anos de tradição. A mais ampla e moderna loja gera cerca de 240 empregos diretos, além dos indiretos e do programa Jovem Aprendiz.

“A nossa missão é atender as expectativas dos nossos clientes externos e internos, proporcionar preço justo e atendimento com qualidade, além de ajudar a comunidade gerando emprego e desenvolvendo novos talentos. A população de Votuporanga e região podem contar conosco, estamos realmente muito felizes em estar na cidade”, explicou Lauro, reforçando que a rede de supermercados Laranjão não vendeu ou realizou qualquer tipo de negociação referente a loja de Votuporanga.

A unidade tem um mix de mais de 15 mil produtos, que são encontrados pelos consumidores em 3.000 m² de área de venda. A loja ainda conta com diversas novidades, como o departamento de Empório Natural, a peixaria, a Adega, além da qualidade Laranjão do Açougue, com carnes selecionadas e inspecionadas. O estacionamento subterrâneo tem 6.000 m², com capacidade para mais de 300 veículos, sendo 260 vagas cobertas e 40 descobertas.