O prefeito João Dado explicou ao A Cidade que a Prefeitura recebeu ofício do Sansaúde com proposta de reajuste dos valores praticados no plano de saúde dos servidores municipais

publicado em 07/01/2018

Em 2017, uma assembleia dos servidores lotou o plenário da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Para discutir o reajuste do plano de saúde para os trabalhadores da Prefeitura de Votuporanga, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Poder Executivo realizam uma assembleia, no início da noite de segunda-feira (8), às 18h, no Centro de Convenções. Na oportunidade, serão apresentadas três propostas do Sansaúde.

O prefeito João Dado explicou ao A Cidade que a Prefeitura recebeu ofício do Sansaúde com proposta de reajuste dos valores praticados no plano de saúde dos servidores municipais. No entanto, “em respeito à democracia e cumprindo com acordo estabelecido em reunião realizada em dezembro com a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a decisão será discutida com os próprios servidores em assembleia marcada para segunda-feira (8)”. Na ocasião, a Prefeitura fará apresentação de todas as propostas apresentadas pelo Sansaúde e os servidores terão oportunidade de escolher a melhor opção.

“Sabemos que todo ano há reajustes no plano de saúde e essa decisão nunca havia sido levada a discussão com os servidores municipais. Enquanto prefeito, entendo que esse é um assunto que deve ser debatido de maneira compartilhada com as pessoas mais interessadas para que todos tenham a oportunidade de emitir suas opiniões. Penso que é assim que se faz um governo democrático”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

Dado explica ainda que as propostas que serão apresentadas depois de amanhã não são da Prefeitura, mas, sim, do Sansaúde.

Em conversa com A Cidade, Inácio de Oliveira Pereira, presidente do Sindicato, contou que a proposta do Sansaúde de reajuste de 22,08% não é boa para os trabalhadores. “Daqui a alguns dias o servidor não terá salário. Estão tirando tudo”, falou.