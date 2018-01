Segundo a Secretaria da Saúde, todas as unidades estão preparadas para atender a demanda com a aplicação das doses

publicado em 16/01/2018

As doses são gratuitas e estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município (Foto: Agência Brasil)

Daniel Castro

A Secretaria Municipal da Saúde garante que possui estoque suficiente para vacinar a população de Votuporanga contra a febre amarela. Durante todo o ano de 2017, 14,9 mil pessoas foram vacinadas contra a doença no município. Nos dez primeiros dias de 2018, 76 pessoas receberam a vacina.

A pasta explicou que todas as unidades de saúde do município estão preparadas para atender a demanda com a aplicação gratuita das doses. Votuporanga não registrou nenhum caso positivo da doença.

De acordo com a Secretaria, quem já tem o registro da vacina nos últimos anos não precisa tomar, embora seja fundamental que o paciente vá até a unidade de saúde mais próxima para que o profissional tenha condições de avaliar a situação da caderneta de vacinação. “Mesmo as pessoas que perderam ou não têm carteira de vacinação devem comparecer à unidade”, explicou.

Atualmente o esquema de vacinas para adultos ocorre com a aplicação de uma dose da vacina contra a febre amarela, sem a necessidade do reforço.

As doses são gratuitas e estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.





Força-tarefa

Desde o início de 2017, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, vem intensificando essas ações de combate à febre amarela com o reforço da cobertura vacinal na rede pública de saúde, incluindo alguns pontos da zona rural.

Além disso, as ações de bloqueio e nebulização estabelecidas por protocolo do Ministério da Saúde estão sendo aplicadas pelos agentes de saúde e de endemias da Vigilância Ambiental, no entorno dos casos suspeitos. Destacam-se ainda, a capacitação de profissionais sobre a febre amarela, manejo ambiental para retirada de criadouros do Aedes Aegypti para se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados, e a pulverização no entorno dos casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya.

Prevenção