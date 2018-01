NIAC

As aulas do Núcleo de Iniciação às Cênicas também serão retomadas a partir do dia 22 de janeiro (segunda-feira), na sede da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, localizada na rua São Paulo, n° 3456 (Patrimônio Novo).

As inscrições estão abertas e devem ser feitas na recepção da Escola Municipal de Artes. De acordo com a coordenadora do NIAC, Graziella Fuscaldo, “os interessados podem integrar-se imediatamente às atividades do Núcleo. As aulas são gratuitas e qualquer pessoa com idade a partir de dez anos pode se matricular”.

As aulas do NIAC acontecem, regularmente, às segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h.

Neste ano, uma das propostas do Núcleo é a de realizar uma aula aberta, ao menos uma vez por mês, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, com atividades e dinâmicas dos jogos teatrais.