publicado em 23/01/2018

Por unanimidade de votos, os vereadores aprovaram na noite de anteontem o projeto de lei de autoria de Mehde Meidão Slaiman Kanso, que irá substituir o nome da atual avenida Coacavo para avenida Prefeito Hernani de Mattos Nabuco.

A proposta foi colocada em votação no plenário e acatada por todos os vereadores como forma de homenagem e reconhecimento ao ex-prefeito de Votuporanga, por dois mandatos, no período de 2 de janeiro de 1960 a 31 de dezembro de 1963 e de 1º de fevereiro de 1969 a 30 de janeiro de 1973.

Conforme o projeto de lei, passa a ser denominada avenida Hernani de Mattos Nabuco, a avenida atualmente denominada de avenida Coacavo, que tem início na rua Miguel Andreu até a marginal da rodovia Péricles Bellini, na zona sul de Votuporanga.

De acordo com o vereador autor do projeto de lei, Meidão, a alteração tem como finalidade de reparar injustiça histórica em relação ao ex-prefeito Nabuco. Para o vereador, Nabuco não foi um cidadão qualquer, pertenceu a melhor safra de políticos deste país, ao lado de João Gonçalves Leite e do capitão Leônidas Pereira de Almeida. Foi vereador em Votuporanga na legislatura de 1º de janeiro de 1952 a 31 de dezembro de 1955 e prefeito no período de 2 de janeiro de 1960 a 31 de dezembro de 1963 e de 1º de fevereiro de 1969 a 30 de janeiro de 1973.

Teve a incumbência histórica de iniciar o asfaltamento da cidade, levar a rede de distribuição de água tratada e de esgotos as residências.

Merece a eternização de seu nome não numa quadra poliesportiva como atualmente. Seu nome deveria estar no mínimo na atual Avenida Coacavo, uma inexplicável e inaceitável denominação, a pretexto de homenagear uma empresa que segundo o autor do projeto de lei, tanto fazia por Votuporanga.

Após a matéria ser aprovada, segue ao prefeito João Dado para ser sancionada e a alteração ser colocada em prática.