Sediado no Centro de Educação e Cidadania (CEC) “Leila Valquíria de Souza”, no bairro Sonho Meu, o Polo Votuporanga do Projeto Guri está com inscrições abertas, até o dia 23 de fevereiro, para novos alunos em diversos cursos musicais gratuitos.

As aulas do projeto são voltadas para crianças e adolescentes com idade entre 8 e 18 anos e são mantidas pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Em Votuporanga, há vagas disponíveis para os cursos de violino, violoncelo, viola clássica, contrabaixo e canto coral juvenil. As inscrições são gratuitas e limitadas. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio, nem possua instrumento próprio.

Para realizar a matrícula, a criança ou adolescente interessado deve comparecer à sede do Polo, acompanhado pelos pais ou responsáveis legais e munido dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG do aluno (original e cópia); RG do responsável (original e cópia); e comprovante de matrícula ou declaração de frequência escolar.

As aulas do projeto acontecem também às quartas e sextas-feiras, no período da tarde, sendo realizadas em três diferentes horários, entre as 13h30 e as 17h30. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3422-8895.