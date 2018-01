Visitas têm o objetivo de apresentar a Instituição a estudantes do município e região; clínicas, núcleos, laboratórios, TV e Rádio Unifev fazem parte do cronograma

publicado em 05/01/2018

A Unifev recebeu, durante o ano de 2017, cerca de 600 alunos vindos de 17 diferentes escolas do município e região. As visitas integram o Programa Conheça a Unifev, cujo objetivo é apresentar a Instituição a estudantes, de modo personalizado e interativo.

O projeto, que existe há cinco anos, é coordenado pelo Setor de Comunicação e Marketing do Centro Universitário de Votuporanga. Por meio do Programa, alunos de escolas públicas e particulares, em sua grande maioria do Ensino Médio, têm a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura disponível nos dois campi da Unifev, como laboratórios, clínicas, núcleos, salas de aula e bibliotecas.

Entre os espaços visitados, estão os laboratórios de Engenharias e Arquitetura, Anatomia, Química, Nutrição e Práticas Dietéticas, Simulação Realística, Academia Unifev, TV e Rádio Unifev. “No Laboratório de Simulação Realística, por exemplo, os estudantes têm a possibilidade de conhecer o funcionamento de robôs automatizados, que simulam a vida humana. Tudo isso com a orientação de médicos docentes, alunos e técnicos administrativos”, explicou o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco.

Além de percorrerem os espaços agendados, previamente, os estudantes participam de palestras integrativas, sorteio de brindes e de um lanche, ao fim da visita.

O Prof. João Paulo Shinagawa, que acompanhou os alunos do Ensino Médio da Fundação Educacional de Tanabi, durante uma visita em agosto do ano passado, afirmou ter se surpreendido com a infraestrutura da Unifev.

“Foi uma grata surpresa ter participado do projeto. Fiquei admirado com a qualidade educacional da Instituição, especialmente, dos laboratórios, compostos por equipamentos modernos e de última geração. A turma ficou muito empolgada. Esperamos voltar em breve”, completou.

Para agendamentos e mais informações, basta entrar em contato com a equipe de Relacionamento, pelo telefone (17) 3405-9976.