As três consumidoras sorteadas com os maiores prêmios da campanha “Presente dos Sonhos” recebem nesta quarta-feira o carro e as duas motos 0km

publicado em 16/01/2018

O carro ficou para Mircia R. D. Perinelli, cliente da Sueli Center. Já as motos saíram para Joana Maria Vicente da Silva, cliente da Kactus Modas, e Evanir Feltrin Raganini, que comprou no supermercado Porecatu (Foto: Divulgação/ACV)

As três consumidoras sorteadas com os maiores prêmios da campanha “Presente dos Sonhos” da ACV – Associação Comercial de Votuporanga recebem nesta quarta-feira (17/1), às 9h, no auditório da entidade, o carro e as duas motos 0km. Elas foram contempladas entre os 500 mil cupons distribuídos em dezembro, durante a tradicional promoção de Natal.

O carro ficou para Mircia R. D. Perinelli, cliente da Sueli Center. Já as motos saíram para Joana Maria Vicente da Silva, cliente da Kactus Modas, e Evanir Feltrin Raganini, que comprou no supermercado Porecatu. Além desses prêmios, durante o mês de dezembro foram sorteados seis vales-compras no valor de R$300 cada.

“Por mais um ano a campanha de Natal gerou resultados positivos no comércio. Muitos associados perceberam que o movimento no fim do ano de 2017 foi melhor que nos anteriores. Para os próximos meses desenvolveremos novas ações com o objetivo de incentivar ainda mais estes resultados”, pontuou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

A próxima campanha da ACV será para o Dia das Mães. “Os consumidores podem esperar por uma grande campanha”, finalizou Penha.