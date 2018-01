Foram sorteados um carro e duas motos na Concha Acústica na manhã desta quarta-feira

publicado em 03/01/2018

Da redação

A Associação Comercial de Votuporanga sorteou na manhã desta quarta-feira os três últimos prêmios da campanha “Presente do Sonhos”, realizada até o dia 30 de dezembro no comércio da cidade. Foram sorteados um carro e duas motos na Concha Acústica. De acordo com a entidade, 500 mil cupons participaram da promoção.

Nesta quarta-feira, foram sorteadas duas motos zero quilômetro, sendo as ganhadoras Joana e Devanir Reganini. Já a ganhadora do carro foi a Mércia Perinelli, cliente da loja Sueli Center.

Segundo o presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos, essa foi uma das maiores campanhas realizadas pela Associação na cidade. “Basta verificarmos a quantidade de cupons na urna para demonstrar a frequência do consumidor nas compras de Natal. Foram 500 mil cupons distribuídos entre consumidores de Votuporanga e região”, afirmou ao A Cidade.

Os prêmios serão entregues no próximo dia 17, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga.

Celso Penha Vasconcelos ainda destacou ao A Cidade que em breve será realizada a Semana do Consumidor e também a campanha de Dia das Mães. (Colaborou Gabriele Reginaldo)