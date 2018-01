Os índices de chuva acima da média somado às altas temperaturas dos últimos dias são condições típicas da estação mais quente e chuvosa do ano. Só no último final de semana choveu 102 milímetros, conforme dados do pluviômetro da Saev Ambiental. Com isso, equipes do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez), da Secretaria Municipal da Saúde intensificam os alertas, e a Prefeitura de Votuporanga conta com o apoio dos moradores para o controle de criadouros ao Aedes Aegypti.

É neste período de pancadas de chuva e muito calor que se cria ambiente favorável para formação de criadouros e reprodução do mosquito, consequentemente, à disseminação da dengue, do zika vírus, febre amarela e chikungunya. Em Votuporanga, não houve nenhum registro nos primeiros dias deste ano.