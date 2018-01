A Saev contratou empresa responsável pelo serviço de manutenção e limpeza de 2,4 milhões de m² de áreas verdes

publicado em 17/01/2018

Investimento: o resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município ontem (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Saev Ambiental, investiu R$ 427.200 no serviço de manutenção de áreas verdes do município. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial de ontem.

Ao jornal A Cidade a Prefeitura informou que como ocorre todos os anos, a Saev Ambiental realizou uma licitação, na modalidade Pregão Presencial, para contratação de empresa responsável pelo serviço de manutenção e limpeza de 2,4 milhões de m² de áreas verdes. Entre os espaços, estão reservas ecológicas, áreas de reflorestamento, canteiros de avenidas e APPs (Áreas de Preservação Permanente) pelo período de um ano. Atualmente, estão sob responsabilidade da Saev Ambiental 102 áreas verdes.

“O serviço vem sendo feito desta forma já há alguns anos. Entendemos que terceirizar este trabalho é mais eficiente, já que muitas vezes a Saev não possui maquinário específico para executar alguns tipos de serviços mais complexos”, explicou o superintendente adjunto da autarquia, eng. Marcelo Marin Zeitune.

A primeira área a receber o serviço por meio desta última contratação é a Reserva Chico Mendes, cujo trabalho está sendo executado esta semana. Na sequência, a equipe percorrerá a Mata dos Macacos (Parque das Nações), Reserva Edgar Gonçalves (avenida 9 de julho), Reserva Olinta Maria de Jesus (avenida Fortunato Targino Granja), Reserva Santa Clara de Assis e Reserva Santo Antônio (ambas no Colinas).