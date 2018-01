As chuvas nestes primeiros dias de 2018 estão mais intensas e frequentes que em anos anteriores. Só até esta quarta-feira (10/1), o pluviômetro da Saev Ambiental registrou acumulado de 202 mm de chuva, quase sete vezes mais do que o índice registrado no mesmo período do ano passado.

Este fator, naturalmente, reflete no aumento de situações decorrentes do grande volume de águas como buracos em ruas e avenidas da cidade e rápido crescimento da vegetação em áreas expostas ao clima.

Para tentar minimizar estes impactos de forma mais rápida, o prefeito João Dado organizou reforço nas equipes de tapa-buracos e roçagens de vias e áreas públicas. “Dobramos o número de equipes, destacando-as em quatro frentes, duas cuidando da região norte da cidade e outras duas da região sul, desta forma, otimizamos o tempo de deslocamento dos maquinários e conseguimos dar mais agilidade nos serviços”, explicou o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar.

Cerca de 100 toneladas de massa asfáltica fria estão sendo utilizadas neste período chuvoso para que os trabalhos tenham continuidade, independente da umidade do solo. “Isso permite que as ações não sofram interrupções nesta época mais crítica”, finaliza o Secretário.

Além disso, a Prefeitura já concluiu um processo de licitação para a compra de outras 1 mil toneladas de massa asfáltica destinadas ao serviço em tapa-buracos ao longo deste ano e que já começarão a ser aplicadas nos próximos dias. “Vamos fazer um mutirão de tapa-buraco em todas as ruas e avenidas que apresentam necessidade”, afirmou o prefeito João Dado.