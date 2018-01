A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, tem realizado, regularmente, fiscalizações na frota de ônibus do transporte público com objetivo de garantir mais segurança, acessibilidade e melhorias no serviço oferecido aos passageiros.

Quando detectada qualquer irregularidade, a Secretaria solicita reparos e manutenção dos itens necessários e a empresa disponibiliza os veículos reservas para fazer o serviço sem prejudicar o funcionamento das linhas.

Na última fiscalização realizada em dezembro, por exemplo, a Secretaria de Trânsito apontou a necessidade da manutenção em uma das rampas de acessibilidade. A Prefeitura notificou a empresa através de ofício, que prontamente promoveu a substituição pelo veículo reserva, e em seguida providenciou os reparos necessários para o perfeito funcionamento do dispositivo.

Transporte Cidadão

O transporte coletivo em Votuporanga, denominado como Transporte Cidadão, conta com 10 linhas, sendo nove urbanas e uma para o distrito de Simonsen. Toda a frota é composta por ônibus novos e seminovos e possui rampa para deficientes físicos. Como forma de incentivo, a Prefeitura de Votuporanga subsidia parte da passagem, reduzindo o preço do bilhete para todas as pessoas que possuem o cartão do programa, emitido pela Expresso Itamarati.

Atualmente, o valor do bilhete no trecho urbano é de R$ 3,30, porém, com o subsídio da Prefeitura, os usuários do Transporte Cidadão pagam apenas R$ 2,30. Idosos com mais de 60 anos têm passe livre. O controle e a contagem são feitos por sistema de bilhetagem eletrônica, por meio do cartão.