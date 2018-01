A Prefeitura de Votuporanga informa que as inscrições para o curso de Operador de Logística, ofertado pelo Senai de Votuporanga em parceria com o Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", estarão abertas no período de 10 a 15 de fevereiro.

São apenas 16 vagas destinadas a candidatos com, no mínimo, 18 anos completos; e, com renda per capita igual ou menor a um salário mínimo e meio federal, equivalente a R$ 1.405,50. "Muito embora as inscrições se destinem ao público em geral, será dada prioridade a desempregados e para quem cursou, no máximo, o Ensino Médio", explica o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.

Piacenti explica ainda que a inscrição não garante a vaga, "pois o Senai fará, posteriormente, uma classificação e, então, encaminhará uma mensagem a cada candidato, indicando se ele foi classificado para matrícula ou se ficou como suplente em até dez dias úteis antes da data do início do curso", esclarece. Ao receber a confirmação, o candidato classificado para matrícula terá três dias úteis para ir à escola e efetivá-la; expirado o prazo, o candidato será desclassificado.