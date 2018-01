No total, foram aplicadas 22.806 multas no ano passado; valor é equivalente a R$ 2.370.753,58 arrecadados pelo Executivo

publicado em 21/01/2018

A Secretaria informou que os valores das multas aplicadas variam de acordo com a gravidade da infração (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Da redação

Segundo dados solicitados pelo A Cidade à Prefeitura de Votuporanga, no ano passado, foram arrecadados R$ 2.370.753,58 referentes a 22.806 multas aplicadas pelo Executivo. Segundo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, as multas que foram aplicadas pelas Polícias Militar e Civil e pelos agentes de trânsito reduziram em mais de 27%, se comparado ao ano retrasado, em que foram registradas 31.321 penalidades e foram arrecadados R$ 2.258.380,44.

“Embora o valor arrecadado tenha sofrido uma leve alta no último ano, em razão dos reajustes determinados pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o total de multas caiu significativamente”, explicou a pasta.

A Secretaria informou que os valores das multas aplicadas variam de acordo com a gravidade da infração: R$ 88,38 para multas leves (três pontos); R$ 130,16 para médias (quatro pontos); R$ 195,23 para graves (cinco pontos); e R$ 293,47 para gravíssimas (sete pontos).

O Executivo afirmou que todos esses recursos são investidos em ações, como melhorias em sinalizações aéreas e de solo, aquisição de semáforos e equipamentos de fiscalização, e desenvolvimento de campanhas educativas e preventivas.

Segundo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, entre as diversas frentes de trabalho voltadas para essa área, está a realização de campanhas de conscientização e sensibilização dos condutores de veículos, pedestres, mototaxistas, taxistas, motoristas de van, ônibus e micro-ônibus, ciclistas e demais meios de transportes. As iniciativas são executadas por meio de ações como palestras de agentes de trânsito em escolas, empresas e instituições; divulgação em rádios; blitzen de orientação; e intervenções com distribuição de panfletos e adesivos nas principais vias da cidade.

“Estamos focados em educar mais para punir menos e já estamos notando os resultados. Há alguns meses, não registramos acidentes graves nas ruas da cidade. Isso é um ótimo sinal de que os motoristas estão mais conscientes. Neste ano, intensificaremos ainda mais as campanhas educativas, trabalhando com novos temas e atingindo mais pessoas. Desta forma, nossa meta é reduzir ainda mais esse índice”, ressaltou o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira.