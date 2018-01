Serão oito turmas, nos períodos da manhã e tarde, com cursos de Informática para Iniciantes e para Internet, gratuitos e abertos para jovens e idosos

publicado em 22/01/2018

Os cursos são ofertados pelo Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social (CATIS) (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

No período de 1º a 8 de fevereiro, a Prefeitura de Votuporanga abrirá inscrições para cursos gratuitos de informática, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ao todo, são 8 turmas e 96 vagas para os cursos de Informática para Iniciantes e Informática para Internet, cujas aulas serão ministradas pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) “Altino Regiani”, no Centro do Empreendedor.Os cursos são ofertados pelo Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social (CATIS) e, para efetivar o cadastro, os interessados devem comparecer ao Centro do Empreendedor e procurar a sala de administração do CTMO, munidos de cópias do RG e do CPF. Para mais informações, os telefones são (17) 3406-1489 ou (17) 3406-1488.A idade mínima é de 15 anos, não sendo exigido nível de escolaridade. O diretor do Centro de Treinamento de Mão de Obra, José Carlos Leme de Oliveira, conta que as qualificações têm atraído cada vez mais o público adulto. “Não há critérios de inscrições com relação à faixa etária, mas notamos que, nos últimos cursos, o percentual de idosos esteve bem acima do de jovens, indicando a tendência de que a chamada terceira idade está buscando sua inclusão no mundo digital”, disse.O secretário Flávio Piacenti credita este crescimento ao fato "de que, hoje, além das redes sociais, que têm sido exploradas por pessoas de todas as idades, a maior parte dos serviços e benefícios são oferecidos em plataformas digitais - como transações bancárias, atualizações de cadastros e trâmite de documentação -, razão pela qual o aprendizado sobre informática se tornou quase que uma necessidade básica”.Com relação aos jovens, o secretário de Desenvolvimento Econômico assinala "que as qualificações na área da informática contribuem decisivamente para o ingresso no mercado de trabalho, uma vez que a maioria das empresas tem exigido do candidato este tipo de conhecimento".