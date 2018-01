Contratação possibilitará abertura de 70 novas vagas em creches; no Ensino Fundamental, profissionais irão atender demanda de alunos em novas salas

publicado em 29/01/2018

Com a admissão dos educadores infantis, a Prefeitura oferecerá 70 novas vagas nos Cemeis (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O ano de 2018 começou com emprego novo para 28 pessoas aprovadas em concursos públicos realizados pela Prefeitura de Votuporanga. Na área da Educação, por exemplo, a Prefeitura convocou 17 novos profissionais, entre eles, oito educadores infantis, sete de PEB I, um PEB I (PD) e um PEB II (Inglês). As contratações possibilitarão ampliação de vagas em creches e o atendimento de alunos matriculados no Ensino Fundamental.Com a admissão dos educadores infantis, a Prefeitura oferecerá 70 novas vagas nos Cemeis (Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil). Além destas, outras 220 vagas também serão criadas neste ano com o início do funcionamento da unidade que está em fase final de construção no bairro Jardim Itália. Desta forma, a Secretaria da Educação de Votuporanga atenderá cerca de 3.700 crianças com idade entre 0 e 5 anos nas 17 unidades de Educação Infantil existentes na cidade.Já os PEB I e II irão atender a demanda de alunos em novas salas de aula, além de assumir vagas de professores que irão se aposentar.Outras áreasAlém dos profissionais da área da Educação, outros oito candidatos aprovados em concursos em outras áreas da Administração também foram convocados, por meio de editais publicados no Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (26/1).Entre os convocados estão: 1 Analista do Executivo em Contabilidade Pública, 5 Técnicos do Executivo em Administração Geral I, 1 Técnico do Executivo em Administração Geral I (PD), 1 Técnico do Executivo em Administração Geral II, 1 Agente Operacional em Direção Veicular, 1 Agente Fiscal em Fiscalização de Obras e 1 Agente de Combate às Endemias (masculino).Os editais e a lista contendo os documentos necessários para admissão estão disponíveis no site da Prefeitura, link Cidadão – Concursos.“É uma oportunidade de emprego estável com excelentes benefícios oferecidos pela Prefeitura, entre eles, plano de carreira, convênio médico, cartão alimentação e diversos outros”, ressaltou o secretário de Administração, Miguel Maturana Filho.Oportunidade de empregoAo assumir a Prefeitura, em janeiro do ano passado, o prefeito João Dado já havia elaborado estudos que viabilizaram uma reforma administrativa que reestruturou todos os setores do Executivo, reduzindo cargos comissionados ocupados por profissionais não concursados e abrindo chances de valorização aos servidores efetivos e novas vagas a serem preenchidas na carreira pública municipal.Logo no primeiro ano de gestão, três concursos e um processo seletivo foram abertos. No total, cerca de 200 profissionais já foram convocados desde o ano passado, a maioria para as áreas prioritárias de Saúde e Educação. “Penso que é desta maneira que se faz um governo com responsabilidade e comprometimento”, afirmou o prefeito João Dado.