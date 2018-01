Programa de Educação Profissional da administração municipal está sendo ampliado, com a inclusão de 19 novos cursos

publicado em 30/01/2018

Para 2018, estima-se que sejam abertos cursos em 59 diferentes áreas com apoio de diversas instituições (Foto: Reprodução)

Votuporanga é uma das cidades do Brasil que mais gera empregos e a Prefeitura tem apoiado quem busca qualificação profissional. Neste ano, o prefeito João Dado vai ampliar a quantidade de cursos oferecidos pelo Programa de Educação Profissional lançado em 2017.Para 2018, estima-se que sejam abertos cursos em 59 diferentes áreas com apoio de diversas instituições, sendo Senac, IFSP, Elektro, CTMO, Espaço Empresarial e Senai.Pela parceria com o Senac, serão abertos 19 novos cursos em 2018, totalizando neste ano 35 opções de cursos técnicos profissionalizantes. Os 19 novos cursos serão: Comunicação Oral e Escrita, Técnicas de Redação Empresarial, Escrituração Fiscal, Modelagem e confecção de bolsas em tecido, Customização de peças de vestuário, Modelagem e costura para Pets, Técnicas Básicas de Costura, Agente de Proteção Social, Almoxarife, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Escritório, Depilador, Doceiro, Pizzaiolo, Salgadeiro, Modelagem e Confecção Feminina, Modelista de Malharia, Porteiro e Vigia, Recepcionista. Ficam mantidos os cursos da grade de 2017: Corte e Costura, Peças Íntimas, Malharia, Pintura em Tecido, Crochê, Bordados a Mão, Bordados a Máquina, Matemática, Patchwork, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de RH, Cuidador Infantil, Cuidador de Idosos, Educador Social, Vendedor e Operador de Computador.Mais opções de qualificaçãoO programa de Educação Profissional da Prefeitura de Votuporanga ainda mantém outras parcerias, ampliando o leque de oportunidades para quem busca se qualificar ou aprimorar-se profissionalmente. Além do Senac, a municipalidade ainda tem como parceiro o Instituto Federal de São Paulo, convênio que deverá resultar em mais 14 cursos totalmente gratuitos. Esses cursos serão definidos em fevereiro, quando da atribuição de aulas junto ao quadro docente. Além deles, há o curso da Escola de Eletricistas, da parceria Prefeitura/Elektro, que já é desenvolvido gratuitamente. Outros 8 cursos serão ofertados em parceria com o Senai, totalizando 128 vagas por semestre e 256 para todo o ano.InscriçõesAs parcerias são gerenciadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Centro de Treinamento de Mão de Obra CTMO “Altino Regiani” sediados no Centro do Empreendedor. Para consultar período de inscrições e outras informações, fale no CTMO pelo 17.34061488.