Aulas gratuitas serão retomadas nesta terça-feira (23/1); inscrições devem ser realizadas diretamente no Complexo

publicado em 22/01/2018

A hidroginástica é considerada um ótimo exercício físico, principalmente para a terceira idade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga informa que estão abertas as inscrições para as aulas de hidroginástica oferecidas gratuitamente no Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”, no bairro Chácara das Paineiras.A hidroginástica é considerada um ótimo exercício físico, principalmente para a terceira idade, contribuindo para a melhoria da capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, bem como para a promoção da resistência, da força muscular e da flexibilidade.As aulas serão retomadas nesta terça-feira (23/1) e têm duração de 45 minutos cada, sendo realizadas todas as terças e quintas-feiras, em diversos horários: no período da manhã, entre as 8h e as 11h; e à tarde, entre as 16h e as 19h.Os interessados devem realizar a inscrição de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na administração do Complexo Esportivo, localizado na rua das Aroeiras, nº 4460, ao lado do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”.Podem se inscrever pessoas de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos. Todos os alunos devem apresentar, no ato da matrícula, um atestado médico que comprove aptidão física para a prática esportiva. Para mais informações, o telefone do Complexo é o (17) 3406-1774.Mário CovasAlém das aulas de hidroginástica oferecidas, às terças e quintas, na Chácara das Paineiras, a Secretaria Municipal de Esportes Lazer também atende cerca de 360 alunos no Complexo Esportivo “Mário Covas”, no Jardim Residencial do Prado. Lá, as aulas são realizadas, de segunda à sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite.