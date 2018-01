Prefeitura também prevê carnaval aberto e gratuito à população com apoio da iniciativa privada para custear as atrações do evento

Na manhã desta sexta-feira (26/1), o prefeito João Dado junto com os vereadores Meidão, Wartão e Gilvan Carlos, vice-líder de governo, visitaram a estrutura do evento (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga é palco de um dos maiores carnavais do Brasil. Organizado por empresários da cidade, a festa reúne milhares de pessoas que vêm de diversos municípios do país, sendo considerado o evento que mais movimenta a economia local.Na manhã desta sexta-feira (26/1), o prefeito João Dado junto com os vereadores Meidão, Wartão e Gilvan Carlos, vice-líder de governo, visitaram a estrutura que está sendo montada no Centro de Eventos “Helder Galera”.São mais de 30 mil m² de espaço para quatro dias de evento, 10 a 13 de fevereiro. “Estamos esperando com muita alegria os foliões que vêm para nossa cidade. Nossos hotéis ficam totalmente lotados. Temos também uma alta procura por casas de aluguel, chácaras e um o intenso movimento em nosso comércio, bares, restaurantes, setor de transportes, beleza, enfim, é um período diferente e muito bem-vindo para a economia da cidade”, destacou o prefeito lembrando que as lojas do comércio estarão abertas em horário especial na segunda-feira de carnaval, das 13h às 18h.Um dos organizadores, o empresário Likinha, apresentou os espaços do evento e a estrutura, destacando que é a maior já montada na história do Oba que chega a sua 12ª edição em 2018. O prefeito elogiou a magnitude da festa. “Parabenizo esse grupo de jovens empresários pela dedicação e empenho. Um dos grandes motivos de Votuporanga ter sido considerada uma cidade de interesse turístico é seu potencial para eventos, assim como fazemos com o Festival Literário”, comentou Dado. Mais informações sobre o carnaval estão disponíveis em www.blocooba.com.brA Prefeitura também prevê a realização de um carnaval aberto e gratuito à população com apoio da iniciativa privada para custear as atrações do evento. O anúncio deve ser feito pelo prefeito João Dado nos próximos dias.O Centro de Eventos “Helder Galera” recebeu em 2017 diversas melhorias e para 2018 a Prefeitura prevê novos investimentos objetivando dotar o espaço de uma infraestrutura ainda mais ampla também para outros eventos voltados à população ao longo do ano. Recursos da ordem de R$ 975 mil devem ser liberados por meio de emenda do Deputado Federal Paulinho da Força e outros R$ 2 milhões pelo Deputado Federal Antonio Bulhões. Os projetos preveem construção de Arena Esportiva, ampliação da área de piso e construção de 100 banheiros.