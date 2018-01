O prefeito João Dado, acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, José Ricardo Rodrigues da Cunha, esteve na capital paulista nesta terça-feira (23/1) em reunião com o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, para pleitear recursos que serão utilizados na reforma do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, localizado no CSU (Complexo Social Urbano), região sul da cidade.

“As melhorias a serem executadas no Ginásio serão importantes não só para a realização dos Jogos Regionais que Votuporanga sediará em julho como, também, para os projetos esportivos já desenvolvidos pelas diversas modalidades que oferecemos gratuitamente a toda população”, reforçou o prefeito João Dado.

Além da reforma do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, o prefeito também pleiteou recursos para construção de uma pista de BMX (ciclismo) e agradeceu pela liberação de outros R$ 150 mil que serão destinados à reforma do Complexo Esportivo “Mário Covas” e do Campo de Futebol “Luiz Carlos Toloni”, localizados na região norte da cidade.

“Investir em praças esportivas é melhorar o ambiente para que nossos jovens e crianças pratiquem esporte e recebam educação com disciplina, melhorando o relacionamento entre as pessoas, ensinando-os a boa prática da convivência. Parabéns ao prefeito Dado e ao secretário Mineiro pelo empenho”, destaca o deputado Carlão Pignatari.

“Com todas essas obras, Votuporanga terá totais condições de sediar uma competição tão importante no interior paulista. Sabemos que com as praças esportivas adequadas também contribuímos com o incentivo às práticas esportivas das nossas crianças e dos nossos jovens”, afirmou o prefeito João Dado.