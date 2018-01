Uma missa em Ação de Graças será realizada neste sábado (27/01), às 19h, para celebrar a data

publicado em 26/01/2018

O padre Gilmar Antônio Fernandes Margotto, pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida, completa neste sábado os seus 23 anos de vida sacerdotal. Para celebrar a data, uma missa em Ação de Graças será realizada amanhã (27/01), às 19h, na Catedral de Votuporanga.

Relembrando a sua trajetória, o pároco afirmou que recebeu a experiência religiosa desde o ventre de sua mãe. “Ela sempre em comunhão com Deus através da oração e da fé genuína, autentica e inabalável, desde cedo, nos ensinou o caminho de Deus, da igreja, da fé e nos educou com os valores do evangelho”, disse.

O pároco sempre participou da comunidade paroquial. No princípio, fazia parte da equipe de Música PJ Canta, na missa de domingo, às 10h, na Matriz Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga, na época do padre Nino Carta. Ele também participava da Pastoral da Juventude e foi coordenador do grupo Jovens da Boa Vista JUBOV (Jovens Unidos da Boa Vista), da comunidade rural da cidade.

“Desde criança tinha o desejo de ser padre, mas só aos 17 anos amadureci minha vocação, senti o chamado de Deus e fui acolhido no Seminário para cursar Filosofia e Teologia. Fui ordenado diácono e padre aqui em Votuporanga e assumi, em 1995, a primeira paróquia recém-criada Senhor Bom Jesus em Votuporanga e, em 2011, fui transferido por Dom Paulo Mendes Peixoto para a Matriz de Votuporanga, depois do falecimento do Padre Edemur”, explicou.

O padre ainda ressaltou o compromisso com todos os trabalhos da Igreja, quer na comunidade paroquial, na Diocese ou nas outras instâncias onde foi chamado. Ele agradece a sua trajetória ao longo de todos esses anos.

“Sinto-me muito comprometido com a comunidade e com a igreja. Agradeço a Deus pela saúde, vigor, fé, dons e oportunidade que me concede para servir, amar e fazer o bem. Agradeço, também, por todo carinho, acolhimento, amizade e oração de muitos nestes 23 anos de sacerdócio”, concluiu o padre Gilmar Antônio Fernandes Margotto.

Recentemente, ele foi nomeado para a função de assessor de imprensa da Diocese de Votuporanga para facilitar o contato e acesso dos veículos de comunicação nos assuntos relacionados às atividades da Diocese.