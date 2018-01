Atualmente, as principais manifestações registradas pela Ouvidoria estão relacionadas a requerimentos de prestação de serviços

publicado em 10/01/2018

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação





A Ouvidoria de Votuporanga, um canal de relaciona mento entre os cidadãos e a Administração Pública para sugestões, pedidos e reclamações, teve mais trabalho no último ano. De acordo com informações da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Departamento de Controladoria Geral do Município, de 2016 para 2017 houve um aumento de mais de 50% no número de atendimentos. Em 2017, foram realizados 2.849 atendimentos pelo órgão. Já em 2016, foram 1.870 atendimentos efetuados.

Segundo o Executivo, a alta no número de manifestações se deve à metodologia adotada pela Controladoria Geral do Município, que facilitou e melhorou as ferramentas de atendimento oferecidas pela Ouvidoria à população.

“O órgão foi incorporado ao Departamento de Controladoria Geral do Município, criado em 2017 pelo prefeito João Dado, com o objetivo de desenvolver mecanismos para o combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos, bem como de proteger o patrimônio público, atuando como uma espécie de Tribunal de Contas do município”, explicou a Prefeitura.

O Executivo informou que as principais manifestações registradas pelo órgão estão relacionadas a requerimentos de prestação de serviços, como podas de árvores e manutenção de praças e ruas. “Até a presente data, a taxa de resolução de 2017 é de aproximadamente 90%, de modo que já estão sendo realizadas as diligências necessárias para que seja alcançado o índice de 100%”, afirmou.

Para registrar as reclamações, denúncias ou sugestões, basta entrar em contato com a Ouvidoria, que registrará a manifestação e encaminhará para a Secretaria pertinente. “As respostas emitidas pelas pastas são analisadas pelo órgão e repassadas ao cidadão, que recebe um retorno com a posição do pedido feito”, explicou o Executivo.

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), ou pelo telefone, no número gratuito 0800-770-3590.

Pela internet, o acesso ao órgão pode ser feito na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br), por meio do ícone “Fale com a Ouvidoria”, ou ainda pelo endereço de e-mail: ouvidoria@votuporanga.sp.gov.br.