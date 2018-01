Dado entende que o projeto do Recanto dos Focinhos de Votuporanga será exemplo para todo o Brasil

publicado em 10/01/2018

O investimento inicial será de R$ 1 milhão. A obra será de grande porte, quatro vezes maior que o Centro de Zoonoses (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

As obras do Recanto dos Focinhos estarão bem adiantadas ainda este ano. A afirmação é do prefeito João Dado, que falou sobre os investimentos no local.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, o Recanto dos Focinhos receberá a terraplanagem e será construída uma nova casa para o caseiro, já que a residência atual está bastante deteriorada. Tudo isso, acrescentou, será feito em 2018, porém ele não sabe se toda a obra do local será concluída ainda este ano. “Mas sabemos que ela estará adiantada em 2018”, apontou.

Dado entende que o projeto do Recanto dos Focinhos de Votuporanga será exemplo para todo o Brasil. O investimento inicial será de R$ 1 milhão. A obra será de grande porte, quatro vezes maior que o Centro de Zoonoses.

Outra iniciativa visando a causa animal citada pelo prefeito foi que a Administração Municipal reformou o Centro de Zoonoses “Danilo Carlos Galera”, o tornando um “mini recanto dos focinhos”, porque agora ele abriga espaços para animais que não estão com problemas de saúde. “Já há um espaço adequado lá para esses animais. Tem mais: nó fizemos salas de quarentena, então o animal que está aguardando os exames fica nesse local”, comentou. O Centro de Zoonoses foi ampliado com a criação de salas de quarentena, baias para animais de maior porte e estrutura de banho de sol para animais de pequeno porte.