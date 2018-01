O filme tem estreia confirmada em todos os cinemas do Brasil; na cidade, será exibido diariamente, às 19h, em cópia dublada e 3D

publicado em 11/01/2018

A programação começa hoje e segue até a próxima quarta-feira (17) no Cine Votuporanga (Foto: Foto: Divulgação/Fox/Touro Ferdinando)

Da redação





O Cine Votuporanga acom panha as estreias mundi ais e exibe a partir de hoje o lançamento “O Touro Ferdinando”, diariamente, na sessão das 19h, em cópia dublada e 3D. Além desse filme, “Extraordinário” continua nas telonas da cidade, com sessões diárias, às 21h. A programação segue até a próxima quarta-feira, dia 17.





O Touro Ferdinando

Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com os outros. A medida que vai crescendo, ele se torna forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o melhor animal para touradas em Madri, Ferdinando é selecionado acidentalmente.





Extraordinário