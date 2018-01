Prevista para 2017, nova unidade do CCI não é entregue e fica para este ano; o investimento é de R$ 303.835,63

publicado em 03/01/2018

O novo CCI está localizado na rua Manoel Amate Ramon Luques, na região leste do município (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da RedaçãoO Centro de Convivência do Idoso, o CCI, no bairro Jardim Bom Clima, que estava previsto para ser entregue em 2017, ainda não está pronto. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, a previsão de entrega da obra é para o primeiro semestre deste ano.O Executivo, por meio da Secretaria de Obras, informou que a unidade, localizada na rua Manoel Amate Ramon Luques, na região leste do município, já tem mais de 70% de suas obras concluídas. “O investimento total na construção da unidade é de R$ 303.835,63, incluindo aditivos”, explicou.O objetivo da construção da nova unidade do CCI é proporcionar aos idosos do município mais um espaço para a prática do convívio social, bem como para a realização de ações de esporte e lazer, para contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da terceira idade residentes daquela região da cidade.“De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, serão atendidos, no local, cerca de 200 idosos, que terão acesso a uma série de atividades socioeducativas, incluindo aulas de educação física e atendimentos psicológicos e socioassistenciais”, explicou a Prefeitura.(Colaborou Gabriele Reginaldo)