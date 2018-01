Programa Dica de Saúde – exibido toda quarta-feira - trouxe informações quanto a prevenção e salvamento

publicado em 03/01/2018

(Foto: Reprodução internet)

O novo ano chegou e, com ele, o tão aguardado verão: calor e, o mais importante, as férias! Praias, piscinas, rios e lagoas são os mais procurados para a diversão. Mas, em meio a toda essa alegria, é necessária atenção com os possíveis afogamentos que podem acontecer.

O médico da Santa Casa de Votuporanga, Walter Serafim, deu orientações para evitar estas ocorrências, durante o programa Dica de Saúde desta quarta-feira (3/1). Ele contou que o cuidado deve ser redobrado. “Estamos em período de festas e moramos em uma região banhada por várias bacias hidrográficas. Muitas pessoas frequentam ranchos, piscinas de clube, necessitando de atenção”, disse.

Dr. Walter explicou o que é afogamento. “A pessoa entra em parada respiratória devido a imersão de líquidos. O corpo, com o passar do tempo, perde as funções cognitivas, habilidades e a pessoa perde a consciência. Após seis minutos de falta de respiração, gera uma sequela. Se não for socorrida, vai à óbito”, afirmou.

Cinco partes compõem o atendimento a vítima de afogamento. “A principal é a prevenção, que evita ocorrências. Mas se já ocorreu, é preciso reconhecer o afogado e fornecer flutuação. Se você se sentir habilitado, remova o paciente da água, não se colocando em risco. O quinto passo é formado pelos primeiros socorros”, complementou.

Ele pediu cuidado na hora de socorrer o cidadão. “A pessoa afogada tem seu estado de consciência comprometido e quer se apoiar de alguma coisa. É preciso prática para retirar da água. Não conseguindo, forneça flutuação e ligue no 193. Trabalhamos junto com a equipe de resgate para salvar essa vida”, finalizou.

O programa Dica de Saúde da Santa Casa é apresentado todas as quartas-feiras, a partir das 11h, na rede social da Instituição.







Mais dicas:

– Obedeça a sinalização dos locais perigosos;





– Pergunte sempre ao guarda-vidas sobre os locais apropriados para banho;





– Entre no mar com cuidado e não vá para locais de maior profundidade e perigo;





– Mantenha crianças sempre sob sua vista;





– Caso encontre alguma criança perdida, leve-a ao posto de guarda-vidas mais próximo;





– Permaneça longe de encostas e pedras;





– Se você perceber alguém com dificuldades na água, mantenha a calma e chame imediatamente um guarda-vidas;





– Se pretender entrar no mar, rio ou lagoas, cuidado com os excessos de comida e bebida, principalmente de bebidas alcoólicas. Jamais caia na água com o estômago cheio