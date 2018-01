Kauã Felipe Souza Santos e Arthur Miguel Rodrigues Bocato nasceram às 3h37 e 10h05, respectivamente, na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 03/01/2018

Duas crianças quiseram nascer em um dia especial em Votuporanga e escolheram o primeiro dia de 2018. Kauã Felipe Souza Santos e Arthur Miguel Rodrigues Bocato nasceram às 3h37 e 10h05, respectivamente, na Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com os pais do primeiro bebê do ano, Kauã Felipe Souza Santos, que nasceu com 39 semanas e 5 dias, pesando 3,015 kg e medindo 48 cm, foi uma alegria a chegada do filho. “Foi um nascimento inesperado, porque era pra ter nascido mais pra frente e fiquei surpresa. O nascimento não foi planejado para o dia 1º e foi parto cesárea. Ele veio para fazer companhia para o meu outro filho de dois anos”, disse a mãe Angel Jhenifer Avanço Santos, de 23 anos.

Já os pais do segundo bebê do ano, Arthur Miguel Rodrigues Bocato, que nasceu com 39 semanas e 6 dias, pesando 3,500 kg e medindo 50 cm, afirmaram que ele nasceu em um dia especial. “O nascimento estava planejado para o dia 28 de dezembro e ele resolveu nascer um pouquinho mais tarde. Ele nasceu de parto cesárea e é o nosso primeiro filho, tudo é novo e vamos aprendendo. Foi um presente de Ano Novo”, disse a mãe Nicole Rodrigues de Souza, de 15 anos.

O médico obstetra e ginecologista, Dr. Julio Santis, realizou o primeiro parto. Já a médica obstetra e ginecologista, Drª. Michelle Jorge Fazolino, realizou o segundo parto do ano na cidade.