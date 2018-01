De acordo com Fabiano, a ideia do livro surgiu de sua experiência como life coach em atendimentos individuais e treinamentos em grupo

publicado em 24/01/2018

Fabiano Latham é Life & Professional Coach desde 2010 (Foto: Divulgação)

Reorganizar a rotina, reformular hábitos, projetar metas, ajustar o foco e celebrar os avanços. Estas são as cinco ações propostas pelo life coach Fabiano Latham em seu novo livro “Agora Vai – 5 Estratégias para Revolucionar Sua Vida & Carreira” (Ed. Fhouse).

Escrito numa linguagem simples e objetiva, o livro funciona como um guia prático com análises e dicas que podem ser aplicadas no dia a dia para gerar resultados rápidos. “Chega um momento na vida em que decidimos mudar de verdade. Nos cansamos de tentativas frustradas, projetos inconclusos, relações complicadas e a sensação de viver em ciclos, repetindo erros. Não existe uma fórmula mágica capaz de resolver tudo rapidamente. Mas, quando se toma a verdadeira decisão de alterar padrões de comportamento é preciso ter direções claras e efetivas”, ressalta Fabiano.

De acordo com Fabiano, a ideia do livro surgiu de sua experiência como life coach em atendimentos individuais e treinamentos em grupo. “Percebi que criando uma sequência de estratégias de fácil aplicação consigo auxiliar de forma mais efetiva as pessoas a atingirem metas a fazerem mudanças significativas”.

Com 126 páginas, o livro é fruto de pesquisas, leituras e entrevistas feitas por Fabiano nos últimos anos. Em seu currículo ele traz também a experiência de quase uma década escrevendo sobre comportamento no jornal Diário da Região, em São Jose do Rio Preto.

Para tornar a leitura mais fluida e assimilável, o autor começa cada capítulo com palavras chaves e uma frase que resume a essência do conteúdo a seguir e encerra com um resumo das principais ideias. No final, o leitor ganha uma estratégia extra, chamada “Reposicione-se”, que dá pistas como se posicionar após um processo de transformação pessoal.





Sobre o autor