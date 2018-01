Palestra será ministrada pelo presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, José Augusto Viana Neto

publicado em 30/01/2018

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, José Augusto Viana Neto (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (31), o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), José Augusto Viana Neto, estará debatendo sobre lavagem de dinheiro com os corretores da cidade de Votuporanga, além de trazer dados importantes aos profissionais sobre as perspectivas do mercado para 2018.“Também vamos mostrar os resultados registrados por nossa Pesquisa que indicam um balanço positivo tanto para a venda quanto para a locação de imóveis em todo o Estado.”De janeiro a novembro, o saldo acumulado é positivo em 8,58% para as vendas e em 15,95% para a locação.No dia 31 de janeiro termina o prazo para que corretores e imobiliárias de todo o País façam a comunicação de não-ocorrência ao Conselho de Controle de Operações Financeiras (COAF) sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro no segmento de imóveis. Com essa declaração, os profissionais informam que, no ano de 2017, não registraram nenhuma transação suspeita em sua rotina de trabalho.Além disso, desde 2006, os corretores também estão obrigados a informar ao COAF todas as operações que julgarem suspeitas no decorrer de seus negócios, como por exemplo, a aquisição de uma propriedade por meio de grandes somas em espécie.As informações são importantes porque norteiam os trabalhos do COAF e, também, fornecem indícios de negócios ilícitos à Receita e à Polícia Federal.Somente em 2017, os corretores de imóveis e imobiliárias de todo o País comunicaram a ocorrência de 2.257 transações feitas em espécie, além de 688 negócios suspeitos no segmento imobiliário. Em 2016, os números foram de 1.716 e 829, respectivamente.O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), José Augusto Viana Neto, afirma que, por ser um setor atrativo para o desvio de grandes somas de valor, é essencial que haja uma colaboração cada vez maior dos corretores no combate a esse tipo de crime.“Sempre que houver suspeita durante uma transação imobiliária, o profissional é obrigado a comunicar ao COAF. Isto é o que manda a lei. E o nosso objetivo é alertar corretores e imobiliárias para que mantenham o cadastro de seus clientes e façam essa comunicação.”Debate com o mercadoData: 31 de janeiro de 201Horário: às 9h00Local: Sebrae - Av. Wilson de Souza Foz, 5.137 - Votuporanga