Começa nesta quarta-feira (24/1) a 22ª edição dos Jogos Regionais do Idoso, que neste ano será realizada em Andradina. A delegação de Votuporanga saiu do Centro de Convivência do Idoso, localizado no bairro Vila Paes, no início da manhã desta quarta-feira com cerca de 70 pessoas, entre atletas e comissão técnica.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho, acompanhou a saída dos competidores e foi até o CCI desejar boa sorte. Ela também participará da cerimônia de abertura, às 13 horas, na quadra do Andradina Tênis Clube, que contará com a presença da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin.

Novamente, Votuporanga participará da competição em todas as 14 modalidades: coreografia, bocha, malha, atletismo, natação, tênis de mesa, tênis, truco, buraco, xadrez, dança de salão, dominó, dama e voleibol adaptado.

A estreia dos atletas votuporanguenses acontece já nesta quarta-feira, na sequência da cerimônia de abertura, com apresentação da Coreografia, representada por nove integrantes. Os demais competidores estreiam na quinta-feira (25/1) em diversas modalidades.

“Temos diversas chances de medalhas, entre elas, no atletismo e xadrez. Acreditamos também que podemos ter surpresas boas com as equipes de vôlei feminino, bocha e malha”, disse o professor e membro da comissão técnica, Emerson Laridondo Zucareli, o Bilico.

Neste ano, diferente do que ocorreu no ano passado, os dois primeiros colocados de cada modalidade participarão da fase estadual da competição que será realizada entre os dias 23 de março e 1 de abril, na Praia Grande.

A 22ª edição do JORI de Andradina segue até domingo (28/1) e contará com a participação de 60 municípios. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva na terceira idade e é realizado pela parceria entre a Prefeitura daquela cidade e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.No ano passado, a fase regional da competição foi realizada em Votuporanga. A delegação local ficou em quinto lugar na categoria geral da competição, com 62 pontos, atrás de São José do Rio Preto (1ª colocação – com 140 pontos), Araçatuba (2ª - com 113), Jales (3ª – 93 pontos) e Catanduva (4ª – com 159 pontos).