As inscrições para o programa de qualificação e colocação profissional serão feitas somente nesta quinta e sexta-feira, no Centro do Empreendedor; são 40 vagas com material didático gratuito

publicado em 31/01/2018

As inscrições para mais uma turma do Time do Emprego serão recebidas apenas nesta quinta e sexta-feira, dias 1º e 2 de fevereiro, no Centro do Empreendedor (Foto: Reprodução)

As inscrições para mais uma turma do Time do Emprego serão recebidas apenas nesta quinta e sexta-feira, dias 1º e 2 de fevereiro, no Centro do Empreendedor. São 40 vagas para o programa de qualificação e colocação profissional, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (SERT). As inscrições podem ser feitas das 8 às 11h30 e das 13 às 15h, sendo que os candidatos devem ser maiores de 16 anos.Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e, caso possuam, o número do Programa de Integração Social (PIS). O início das atividades desta nova turma está marcado para o dia 20 de fevereiro, com encontro realizado das 8h às 12h. O Time do Emprego, em 12 encontros coletivos, orienta o trabalhador na busca de um trabalho compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais. O diferencial do programa é a ajuda mútua existente entre os participantes, a troca de experiência e a procura conjunta por uma oportunidade.As capacitações e dinâmicas acontecerão no auditório do Centro do Empreendedor e, ao final do 12º encontro, cada participante terá desenvolvido habilidades e competências, que irão auxiliá-lo na conquista de um emprego. A facilitadora do programa é a servidora Carla Preto, que recebeu treinamento especializado junto à SERT, na capital paulista, sendo que todo o material utilizado no curso, um kit composto por bolsa, apostilas, caderno de atividades, caderneta, lápis e borracha, é inteiramente gratuito. O Time do Emprego pode ser formado com pessoas de todas as idades, o que proporciona também uma troca de experiências e de novos pontos de vista. São dois encontros semanais, sempre no mesmo horário e, no ano passado, o programa fechou com uma taxa de empregabilidade de 64%, ou seja, dos 42 participantes, 27 conquistaram suas vagas no mercado de trabalho.Serviço: Time do Emprego em VotuporangaInscrições: 1 e 2 de fevereiroLocal: Centro do EmpreendedorEndereço: Rua Barão do Rio Branco, 4.497 – São Judas Tadeu/ Votuporanga