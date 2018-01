Será promovido nesta quinta e sexta-feira (18 e 19/1), nos períodos da manhã e tarde, com cerimônia de abertura na Câmara Municipal, às 8h. Em Votuporanga, a Prefeitura atende mais de 3,1 mil alunos desta faixa etária.

Participarão da ocasião, o prefeito João Dado, a secretária da Educação, Encarnação Manzano, e demais autoridades locais, além de cerca de 300 profissionais que trabalham nos Cemeis (Centros Municipais de Educação Infantil) e também em unidades da Secretaria de Saúde e da Assistência Social da Prefeitura.

“Pensando na importância da Educação Infantil, realizaremos o evento voltado exclusivamente para a Primeira Infância com um tema de extrema importância que é o vínculo afetivo. Sabemos que não basta o Poder Público oferecer vagas em creches, é preciso acolher e cuidar dessas crianças com o carinho e a atenção que elas precisam”, explicou a secretária.

A programação foi elaborada com palestras de renomados estudiosos como Anderson Novello, Regina Shudo, Maria Cristina de Campos Pires, entre diversos outros. Também serão oferecidas oficinas com temas especialmente voltados para educadores e técnicos. Ao todo serão palestras e oficinas distribuídas em dois espaços, Câmara Municipal e Cidade Universitária da Unifev.

Os Cemeis e CEMs estão em período de férias escolares. O atendimento para alunos das creches inicia no próximo dia 23 e as aulas regulares para Pré-Escola e Ensino Fundamental começam no dia 29 de janeiro. “Este é um momento oportuno para promover essa formação profissional aos nossos educadores, técnicos, diretores e coordenadores das escolas municipais já que o ano letivo está prestes a iniciar e nada melhor do que motivá-los com essa troca de experiências com profissionais gabaritados na área”, disse a secretária.

Programação:

18 de janeiro – quinta-feira

Câmara Municipal

Público alvo: Educadores, Técnicos em Desenvolvimento Infantil, Técnicos em Educação

7h30 – Cadastramento



8h – Abertura



9h às 10h – Palestra com Anderson Novello - O vínculo afetivo na primeira infância: interação funcionários-crianças, família-criança, criança-criança



10h às 10h15 – Intervalo



10h15 às 12h - Palestra com Anderson Novello - Ética e interação no ambiente profissional



12h às 13h – Almoço



13h às 13h30 – Cadastramento



Público alvo: Educadores

13h30 às 15h30 – Palestra com Regina Shudo – A importância do Desenvolvimento Infantil na aprendizagem escolar



15h30 às 15h45 – Intervalo



15h45 às 17h30 – Palestra com Regina Shudo – O que é Neurociência? Quais os estímulos ideais em cada fase de desenvolvimento do bebê (0 a 3 anos)? Quais resultados destes estímulos no futuro desta criança?

Auditório da Cidade Univeristária - Unifev

Público alvo: Técnicos em Desenvolvimento Infantil e Técnicos em Educação

13h às 13h30 – Cadastramento



13h30 às 17h30 – Palestra com Maria Cristina de Campos Pires – O novo perfil de assistente de alunos e suas relações interpessoais

19 de janeiro – sexta-feira

Cidade Universitária - Unifev / Oficinas práticas

7h30 às 8h – Cadastramento



Bloco 1 - Público alvo: Educadores

Sala 01

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Brincadeiras e interação como eixos fundamentais da Educação Infantil

Palestrante: Regina Shudo

Sala 02

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Arte de contar histórias

Palestrante: Akila Relke Kneube Moreira

Sala 03

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Aromaterapia para berçários

Palestrante: Rosangela Cristina Camaroto da Silva

Sala 04

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Jogos, dinâmicas e brincadeiras para a sala de aula

Palestrante: Anderson Novello

Sala 05

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Musicalização

Palestrante: Marcio Zarsi

Sala 06

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Desenvolvimento infantil

Palestrante: Maria Helena

Sala 07

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Neurociências: estimulação cognitiva por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras

Palestrante: Maria Cristiana de Campos Pires

Bloco 2 - Público alvo: Técnicos em Desenvolvimento Infantil

Sala 1 (29 pessoas turma 01)

Horário: 8h00 às 10h00



Tema: Primeiros Socorros

Palestrante: Juçara Lopes Cursi

Sala 2 (29 pessoas turma 02)

Horário: 8h00 às 10h00



Tema: Cuidados e Higiene com crianças de 0 a 3 anos

Palestrante: Tamilles Daniele Pereira Cezari

Intervalo: 10h00 às 10h15

Sala 1 (29 pessoas turma 02)

Horário: 8h00 às 10h00



Tema: Primeiros Socorros

Palestrante: Tamilles Daniele Pereira Cezari

Sala 2 (29 pessoas turma 01)

Horário: 10h00 às 12h00



Tema: Cuidados e Higiene com crianças de 0 a 3 anos

Palestrante: Jucara Lopes Cursi

Bloco 2 - Público alvo: Técnicos em Educação (Inspetor de aluno)

Sala 03

Horário: 8h00 às 12h00



Tema: Brinquedistas

Palestrante: Anderson Bençal Indalécio

12h00 às 13h00 - Almoço

Câmara Municipal

Público alvo: Educadores, Técnicos em Desenvolvimento Infantil, Técnicos em Educação, Diretores e Coordenadores da Educação Infantil